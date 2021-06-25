В Удмуртии вновь ввели запрет на посещение лесов

Нарушителям грозит штраф.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 25 июня вновь ввели запрет на посещение лесов и заезд в них на транспорте в 20 районах республики. Об этом сообщает региональное Минприроды.

Ограничения связаны с устойчивой жарой и повышением температуры воздуха.

Запрет будет действовать до 14 июля части территории Алнашского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Игринского, Увинского, Шарканского районов, а также Яганского (Малопургинский район) и Якшур-Бодьинского лесничеств.

В данный период не допускаются прогулки, массовые мероприятия в лесах, а также сбор грибов, ягод и других ресурсов. Для выявления нарушителей будут организованы рейды. Ослушавшимся запрета грозит административный штраф от 4 до 5 тыс. рублей.