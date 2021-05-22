Мост через речку Подборенку частично провалился в Ижевске

Людям приходится ходить по аварийной конструкции.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске частично обвалилась конструкция моста через речку Подборенку. Об этом местные жители сообщили в группе "Благоустройство г. Ижевска" в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, мосту нет и года, возводить его начали в районе дома №76 по улице Кирова в июне 2020 года. В течение трех лет подрядчик обязан поддерживать состояние объекта.

Как сообщают жители, на две части мост пока не развалился, люди по нему ходят, но состояние его аварийное.

"Там сломалась балка, и всё это висит без опоры на ж/б блок. На весу на одних поручнях", - пишут люди.

В комментариях администрация города ответила, что подрядчик восстановит мост до 4 июня.