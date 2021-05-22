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Мост через речку Подборенку частично провалился в Ижевске

12:30, 22 мая, 2021
Анна Торхова
Мост через речку Подборенку частично провалился в Ижевске
12:30, 22 мая, 2021
Анна Торхова
284
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мост\n#благоустройство
Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo
284
0

Людям приходится ходить по аварийной конструкции.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске частично обвалилась конструкция моста через речку Подборенку. Об этом местные жители сообщили в группе "Благоустройство г. Ижевска" в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, мосту нет и года, возводить его начали в районе дома №76 по улице Кирова в июне 2020 года. В течение трех лет подрядчик обязан поддерживать состояние объекта.
Как сообщают жители, на две части мост пока не развалился, люди по нему ходят, но состояние его аварийное. 
"Там сломалась балка, и всё это висит без опоры на ж/б блок. На весу на одних поручнях", - пишут люди.
В комментариях администрация города ответила, что подрядчик восстановит мост до 4 июня. 
12:30, 22 мая, 2021
Анна Торхова
284
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мост\n#благоустройство