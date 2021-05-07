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В Ижевске 7 мая перекроют центральные улицы

13:05, 07 мая, 2021
Анна Торхова
В Ижевске 7 мая перекроют центральные улицы
13:05, 07 мая, 2021
Анна Торхова
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#транспорт\n#автобус\n#троллейбус\n#дороги
Фото: arzik2
168
0

В 18:30 начнется репетиция шествия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 7 мая пройдет последняя репетиция Парада Победы перед 9 мая. На время шествия в городе вновь перекроют дороги, сообщает на странице в соцсети «ВКонтакте» глава Ижевска Олега Бекмеметьев.

С 18:30 до 20:00 проехать нельзя будет по центральным улицам. Движение ограничат:

- на улице Пушкинской от улицы Кирова до улицы Советской;

- на улице Красногеройской от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

- на улице Лихвинцева от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

- на улице Наговицына от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

- на улице Бородина от улицы Пушкинской до улицы Свободы.

По данным ИПОПАТа, на это время 19-й автобус перенаправят на улицы Кирова, Карла Маркса и Советскую. Посадка пассажиров будет в районе трамвайных остановок.

26-й автобус поедет по улицам Кирова и Максима Горького.

28-й маршрут направится по улицам Кирова, Удмуртской, Советской. В обратном направлении - от улицы Удмуртской по улице Майской и выедет на Пушкинскую.

Троллейбусы №1, 4, 7 перенаправят на улицу Удмуртскую, сообщает ИжГЭТ.

13:05, 07 мая, 2021
Анна Торхова
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#транспорт\n#автобус\n#троллейбус\n#дороги