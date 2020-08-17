Глава Удмуртии поручил полиции усилить охрану в парках и скверах

Жители жалуются на шумные компании.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии дал поручение усилить охрану общественного порядка в городских парках и скверах. Об этом он сообщил на аппаратном совещании, прошедшем утром в понедельник, 17 августа.

По словам главы, к нему часто поступают обращения от жителей с жалобами на шумные компании, которые собираются на общественных пространствах – в сквере оружейника Драгунова, набережных в Ижевске, Сарапуле, Глазове. Молодежь не просто отдыхает, а портит имущество и распивает алкоголь.

«Это недопустимая ситуация. Прошу МВД усилить контроль в этом направлении», - добавил Бречалов.