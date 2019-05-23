Ранее в Удмуртии данная технология не применялась.

Ижевск. Удмуртия. Бесшовный асфальт уложат на участке дороги Ижевск – Аэропорт. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики, работы по восстановлению изношенного слоя на объекте будут выполнены в рамках государственного контракта на содержание.

Технология бесшовного асфальта предполагает, что покрытие будет укладываться одновременно на всей ширине дороги. Для этого проезжую часть придется закрыть. Там будут работать два асфальтоукладчика и сразу пять катков.

«Чтобы не создавать неудобство для граждан, работы будут производиться ночью с 30 на 31 мая с полночи до пяти утра», - отмечается в сообщении дорожного ведомства. Автолюбителей попросили объезжать ремонтируемый участок по дорогам Ижевск – Воткинск или Завьялово – Гольяны.

Бесшовный метод отличается от традиционного тем, что в таком случае отсутствуют продольные стыки, которые являются одними из самых слабых мест.

«Если полосы укладываются не одновременно, то в местах их сопряжения полотно первой полосы оказывается остывшим. В результате - недоуплотнение и преждевременное разрушение стыка. При бесшовном способе укладки такой проблемы не возникает», - говорится в сообщении.

Ранее в Удмуртии данная технология не применялась, несмотря на то, что в 2017 году предлагалось ремонтировать таким способом улицы Пушкинскую и Удмуртскую в Ижевске.