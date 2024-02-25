Дорожный ремонт БКД-2024 в Удмуртии будут контролировать семь общественных организаций 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дорожный ремонт БКД-2024 будут контролировать семь региональных общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В список народных контролёров вошли следующие общественные организации: Народный Фронт в Удмуртии, «Автомобилисты Удмуртии», Общественная палата Ижевска и Общественная палата Воткинска, Общественный совет при Миндортрансе Удмуртии, общественные организации инвалидов-колясочников «БЛАГО» и Всероссийского общества слепых.

«Наша совместная работа дорожников и общественников сложилась уже давно. С 2018 года в Удмуртии начала работать пятиступенчатая система контроля качества проводимых дорожных работ. Одна из важных ее ступеней как раз общественный контроль», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.

Организации-контролёры будут участвовать в проведении рабочих комиссий, когда объекты готовы на 70-80%, а также при приёме итоговых работ.

Начать ремонтные работы планируется в мае. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ожидается ремонт на 71 дорожном объекте общей протяженностью 66,7 км.