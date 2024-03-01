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Сделать платным планируют один из участков дороги Ижевск-Воткинск

09:40, 01 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Сделать платным планируют один из участков дороги Ижевск-Воткинск
09:40, 01 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
864
0
#ремонт дорог\n#Удмуртия\n#Ижевск\n#Воткинск
Фото: ИА «Сусанин»
864
0

Кроме того, трассу хотят расширить до двух полос в каждом направлении.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии рассматривается вариант сделать платным один из участков дороги Ижевск-Воткинск. Об этом в эфире Центра управления регионом рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Сейчас обсуждаются различные механизмы, некоторые из которых это: участие в федеральных проектах, а другая часть – в рамках концессионных соглашений, которые предполагают сделать один из участков трассы Ижевск-Воткинск платным, отмечает Ярослав Семенов.

Он также рассказал, что помимо ремонта, в рамках содержания дорог, планируется модернизация трассы с расширением до двух полос в каждом направлении.

Напомним, также на одном из участков трассы появится дорога из бетона.

09:40, 01 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
864
0
#ремонт дорог\n#Удмуртия\n#Ижевск\n#Воткинск