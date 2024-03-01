Сделать платным планируют один из участков дороги Ижевск-Воткинск

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии рассматривается вариант сделать платным один из участков дороги Ижевск-Воткинск. Об этом в эфире Центра управления регионом рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Сейчас обсуждаются различные механизмы, некоторые из которых это: участие в федеральных проектах, а другая часть – в рамках концессионных соглашений, которые предполагают сделать один из участков трассы Ижевск-Воткинск платным, отмечает Ярослав Семенов.

Он также рассказал, что помимо ремонта, в рамках содержания дорог, планируется модернизация трассы с расширением до двух полос в каждом направлении.

Напомним, также на одном из участков трассы появится дорога из бетона.