Ремонт дорог стартовал в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове стартовал ремонт дорог. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, первым объектом, на который вышли рабочие, стала улица Первомайская.

Подрядчиком стала ижевская компания ООО «Барс». 18 апреля после фрезерования дорожного покрытия на Первомайской (участок от ул. Молодой Гвардии до ул. Сибирской) подрядчик перейдёт на улицу Молодёжную.

С 19 апреля планируется фрезерование покрытий на участках по ул. Татьяны Барамзиной, Луначарского, Гайдара, проезда от ул. Дзержинского до ул. Татьяны Барамзиной.

С 23 апреля при благоприятных погодных условиях запланировано устройство выравнивающего слоя на ул. Первомайской.

1 мая вдоль улицы администрация города намерена провести большой городской субботник.

На следующей неделе подрядчик планирует зайти на ремонт тротуаров. Это участки по ул. Карла Маркса, Кирова, Сибирская, Короленко, Мира. Также будут обустроены два новых тротуара по ул. Техническая (от Удмуртской до реки Малая Сыга) и по ул. Куйбышева (вдоль д/с 46 и до переулка Гвардейский).

Водителей просят быть внимательными при проведении дорожных работ.