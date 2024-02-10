Восемь асфальтобетонных заводов готовят в Удмуртии к дорожному сезону

Ижевск. Удмуртия. Асфальтобетонные заводы в Удмуртии готовятся к дорожному сезону. В настоящее время ведутся работы по выпуску литого асфальтобетона. Как сообщает портал udmurt.ru, материал необходим для проведения аварийного ямочного ремонта.

Напомним, задачу обеспечить своевременный запуск заводов для начала ямочного ремонта, сразу, как в нём возникнет необходимость, поставил перед Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии руководитель региона Александр Бречалов.

В связи с этим, один из заводов работал в сезоне 2023-2024 года в зимнее время без перерыва. Условие проведения работ — температура воздуха не ниже минус 10 градусов.

Всего на предприятии «Удмуртавтодорстрой» готовы к работе восемь асфальтобетонных заводов (АБЗ). На всех них есть возможность производить литой асфальтобетон. Среднегодовой выпуск асфальтобетона на одном АБЗ в среднем составляет 150 тыс. тонн.

В дорожный сезон на АБЗ производятся все виды асфальтобетонных смесей, производимых по новым ГОСТам, которые используются при ремонте дорог региона. Кроме того, здесь выпускаются также асфальтобетоны, используемые на ремонте и строительстве тротуаров.

Напомним, в дорожном сезоне 2024 года в рамках нацпроекта запланировано отремонтировать 66,7 км дорог на 72 объектах республики. Среди них четыре региональные дороги, по шесть объектов в Ижевске и Можге, восемь участков улично-дорожной сети в Воткинске, пять – в Сарапуле и 43 участка дорог в двенадцати районах Удмуртии.