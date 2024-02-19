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Весной в Ижевске проведут ямочный ремонт на 52 улицах города

14:45, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Весной в Ижевске проведут ямочный ремонт на 52 улицах города
14:45, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
890
0
#ремонт дорог\n#асфальт\n#ямы\n#Ижевск
Фото: arzik2
890
0

Общая площадь составит более полутора тысячи кв. м.

Ижевск. Удмуртия. Весной ямочный ремонт проведут на 52 улицах Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дорожники выйдут во все районы города и планируют отремонтировать 1560 кв. м. асфальта. Асфальтобетонные заводы начнут работать с 1 марта. 

Для устранения неровностей на дорогах рабочие будут использовать литой асфальт. Такой тип асфальта обладает рядом преимуществ — его можно укладывать зимой при температуре до -10 градусов по Цельсию, а также на сложных участках поверх старого асфальта. 

14:45, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
890
0
#ремонт дорог\n#асфальт\n#ямы\n#Ижевск