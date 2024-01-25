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Участок дороги Глазов-Карсовай исключили из перечня БКД на 2024 год

16:10, 25 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Участок дороги Глазов-Карсовай исключили из перечня БКД на 2024 год
16:10, 25 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
240
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#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#БКД\n#проект
Фото: elements.envato.com (azgek)
240
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Вместо запланированного щебенения подрядчик разработает проект по асфальтированию объекта.  

Глазов. Удмуртия. Из списка дорог, которые будут обновлены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Удмуртии, убрали один участок. Об этом сообщается в сообществе нацпроекта «Дороги Удмуртской Республики». 

Вместо запланированных 72 дорог в текущем году будет отремонтирована 71. Из перечня объектов убрали 7-километровый участок дороги Глазов-Карсовай в Глазовском районе. 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев пояснил, что сейчас эта дорога щебеночная, и её планировалось обновить также в щебне. Но местные жители сочли, что такой ремонт будет нецелесообразным, и попросили уложить здесь асфальт. 

«В этом году такую работу не сделать. Во-первых, это требует разработки проектно-сметной документации, а во-вторых, прохождения госэкспертизы. А это, как понимаете, время», — заявил Алексей Горбачев. 

В результате сотрудники «Управтодора» встретились с органами местного самоуправления и депутатами, после чего решили убрать объект из нацпроекта текущего года и начать разрабатывать проект по реконструкции дороги. 

16:10, 25 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
240
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#БКД\n#проект