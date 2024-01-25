Участок дороги Глазов-Карсовай исключили из перечня БКД на 2024 год

Глазов. Удмуртия. Из списка дорог, которые будут обновлены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Удмуртии, убрали один участок. Об этом сообщается в сообществе нацпроекта «Дороги Удмуртской Республики».

Вместо запланированных 72 дорог в текущем году будет отремонтирована 71. Из перечня объектов убрали 7-километровый участок дороги Глазов-Карсовай в Глазовском районе.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев пояснил, что сейчас эта дорога щебеночная, и её планировалось обновить также в щебне. Но местные жители сочли, что такой ремонт будет нецелесообразным, и попросили уложить здесь асфальт.

«В этом году такую работу не сделать. Во-первых, это требует разработки проектно-сметной документации, а во-вторых, прохождения госэкспертизы. А это, как понимаете, время», — заявил Алексей Горбачев.

В результате сотрудники «Управтодора» встретились с органами местного самоуправления и депутатами, после чего решили убрать объект из нацпроекта текущего года и начать разрабатывать проект по реконструкции дороги.