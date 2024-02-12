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В ижевском микрорайоне Орловское капитально отремонтируют несколько улиц

11:45, 12 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевском микрорайоне Орловское капитально отремонтируют несколько улиц
11:45, 12 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
239
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: ИА "Сусанин"
239
0

Первой на очереди будет улица Колосковая.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Ижевском микрорайоне Орловское планируется капитальный ремонт улицы Колосковой. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на встрече с местными активистами, передаёт пресс-служба столичной администрации.

Улица Колосковая является основной магистралью микрорайона. За её ремонт жители проголосовали ещё в 2018 году. Проект и смета готовы, сейчас они находятся на актуализации. Работы начнутся летом.

В этом году составляется проектно-сметная документация на ремонт проезда Колосковый, спецтехника на который выйдет в 2025 году. Затем капитальный ремонт ждёт улицы Воинской Славы и Меркушева. 

11:45, 12 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
239
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог