В ижевском микрорайоне Орловское капитально отремонтируют несколько улиц

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Ижевском микрорайоне Орловское планируется капитальный ремонт улицы Колосковой. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на встрече с местными активистами, передаёт пресс-служба столичной администрации.

Улица Колосковая является основной магистралью микрорайона. За её ремонт жители проголосовали ещё в 2018 году. Проект и смета готовы, сейчас они находятся на актуализации. Работы начнутся летом.

В этом году составляется проектно-сметная документация на ремонт проезда Колосковый, спецтехника на который выйдет в 2025 году. Затем капитальный ремонт ждёт улицы Воинской Славы и Меркушева.