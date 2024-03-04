Автомобильный мост через Уву начали ремонтировать в селе Вавож

Вавож. Удмуртия. В селе Вавож стартовал ремонт автомобильного моста через реку Ува. Об этом сообщает в соцсетях администрация Вавожского района Удмуртии.

Объект расчистили от снега, рядом установили предупреждающие дорожные знаки. На время работ здесь организуют реверсивное движение — с попеременным закрытием полос.

Существующий железобетонный мост протяжённостью 127 метров и грузоподъёмностью 40 тонн построили почти 30 лет назад, ни разу за всё это время ремонт здесь не проводился. Планируется, что в ходе работ отремонтируют береговые опоры моста, сопряжение моста с дорогой, заменят переходные балки и плиты, обновят гидроизоляцию, а также пешеходную зону — сделают 1,5-метровый тротуар с учётом требований доступной среды, установят новое освещение.

После завершения ремонта грузоподъёмность сооружения превысит 60 тонн.