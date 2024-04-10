Жителям Удмуртии напомнили, какие дороги отремонтируют в 2024 году в рамках БКД

Ижевск. Удмуртия. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в строительно-ремонтный сезон 2024 года в Удмуртии планируют отремонтировать 73 объекта общей протяжённостью 73,2 км. Об этом сообщается в официальном сообществе нацпроекта.

В число региональных дорог вошли 5 объектов общей протяжённостью 25,77 км:

- реконструкция участков автомобильной дороги «Ижевск – Сарапул» — 11,099 км;

- ремонт участка автомобильной дороги от трассы М-7 «Волга» — «Подъезд к городам Ижевск и Пермь» — «Асановский совхоз-техникум» — граница Татарстана в Алнашском районе — 3,00 км;

- ремонт участка автомобильной дороги «Ижевск – Воткинск» — 6,00 км;

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Гавриловка – Первомайский» в Воткинском районе — 4,806 км;

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Ижевск – Ува» на двух участках в Завьяловском районе — 0,861км.

В Ижевске собираются в рамках БКХ отремонтировать 6 объектов общей протяжённостью в 4,675 км:

- ул. К. Маркса от ул. Чугуевского до пер. Ястребовский — 0,400 км;

- ул. Автозаводская от ул. 10 лет Октября до ул. Петрова — 0,700 км;

- ул. 9-ая Подлесная от ул. 30 лет Победы до ул. Металлургов — 0,840 км;

- ул. Красная от ул. Ленина до ул. Пастухова — 0,210 км;

- участок дороги от ул. Пойма до жилого микрорайона «Бригада Самолет» — 0,720 км;

- пр. Копровый от ул. Автозаводская до ул. В. Шоссе — 1,805.

В Сарапуле — 5 объектов протяжённостью 2,061 км:

- ремонт площади «200 лет Сарапулу» — 0,523 км;

- ул. Полевая — 0,608 км;

- ул. Мечникова — 0,466 км;

- ул. Гагарина — 0,262 км;

- ул. Дубровская — 0,202 км.

В Воткинске — 8 объектов общей протяженность 3,35 км:

- ул. Дзержинского от ул. Орджоникидзе до ул. Садовникова — 0,700 км;

- ул. Кунгурцева от ул. Молодежная до ул. Серова — 0,550 км;

- ул. Марата от ул. Кирова, 58 до ул. Ленина — 0,200 км;

- ул. Молодёжная от ул. Курчатова до ул. Кунгурцева — 0,150 км;

- ул. Победы от ул. Энтузиастов до ул. Победы, 11 — 0,200 км;

- ул. Садовникова от ул. Дзержинского до ул. 1 Мая — 0,600 км;

- ул. Энтузиастов от ул. Победы до ул. Рабочая, 19 — 0,650 км;

- ул. Дзержинского от ул. Дзержинского, д.6 до ул. 1 Мая — 0,300 км;

В Можге — 6 объектов на 3,67 км:

- ул. Сюгаильская от д.№16 до ул. Ленина — 0,220 км;

- ул. Сюгаильская от д.№128 до проезда Сюгаильский — 0,470 км;

- ул. Дзержинского от пер. Ворошилова до д.102 — 1,160 км;

- ул. Горбунова от ул. Можгинская до пер. Заводской — 0,540 км;

- ул. Лесная от ул. Пролетарская до д.№93 по ул. Можгинская — 0,680 км;

- ул. Гагарина от ул. Наговицына до ул. Фалалеева — 0,600.

Кроме того, в Завьяловском районе отремонтируют 13 объектов протяжённость в 11,985 км. В Селтинском районе — 3 объекта в 1,517 км. В Камбарском районе — 2 объекта протяжённостью в 1,46 км. В Малопургинском районе — 1 объект в 2,39 км. В Вавожском районе — 2 объекта в 1,796 км. В Якшур-Бодьинском районе — 2 объекта в 2,5 км. В Шарканском районе — 3 объекта в 1,69 км. В Увинском районе — 4 объекта в 1,2 км. В Игринском районе — 2 объекта в 1,484 км. В Можгинском районе — 6 объектов в 2,775 км. В Сарапульском районе — 2 объекта в 1,87 км. В Воткинском районе — 4 объекта в 2,26 км.

Глазов не попадает в БКД потому, что город не входит в ижевскую агломерацию (в радиусе 100 км от Ижевска). Поэтому на ремонты и содержание дорог муниципалитету ежегодно выделяются субсидии.