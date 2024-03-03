Для укладки литого асфальта дорожники Ижевска начали использовать инфракрасную лампу

Ижевск. Удмуртия. Дорожные службы Ижевска начали тестировать новое оборудование для укладки литого асфальта. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Бороться с весенними ямами специалистам помогает инфракрасный нагреватель асфальта. Установка нагревает аварийный участок, в результате чего старый асфальт становится пластичным, но не разрушается. Далее литой асфальт укладывают в сухую полость при температуре 180 градусов. По такой технологии «дорожные пломбы» держатся дольше.

Ямочный ремонт в Ижевске возобновили с середины февраля. «Залатать» неровности планируется на 52 улицах города.