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Для укладки литого асфальта дорожники Ижевска начали использовать инфракрасную лампу

13:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Для укладки литого асфальта дорожники Ижевска начали использовать инфракрасную лампу
13:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
526
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ямы
Фото: скриншот видео Дмитрия Чистякова
526
0

Оборудование нагревает асфальт и он становится пластичным.

Ижевск. Удмуртия. Дорожные службы Ижевска начали тестировать новое оборудование для укладки литого асфальта. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков. 

Бороться с весенними ямами специалистам помогает инфракрасный нагреватель асфальта. Установка нагревает аварийный участок, в результате чего старый асфальт становится пластичным, но не разрушается. Далее литой асфальт укладывают в сухую полость при температуре 180 градусов. По такой технологии «дорожные пломбы» держатся дольше. 

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13:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
526
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ямы