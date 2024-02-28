Более 32 млн рублей могут направить на реконструкцию дороги в строящемся квартале Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Более 32 млн рублей могут потратить на создание автодороги через застраиваемый квартал напротив здания администрации Ижевска. На портале госзакупок разместили лот на выполнение работ по реконструкции объекта «Участок дороги городской уличной сети переулок Раздельный, расположенный в пределах микрорайона №12 жилого района «Север» в Октябрьском районе Ижевска».

Речь идёт об участке переулка Раздельного между Красноармейской и Карла Маркса. В микрорайоне сейчас ведётся активное строительство — на место частного сектора приходят жилые высотные кварталы.

Начальная цена определена в 32 698 917 рублей 89 копеек. Сложность работ заключается в том, что у перекрёстка Красноармейской и Раздельного находится водоразборная колонка. По проекту все имеющиеся подземные коммуникации также необходимо будет передвинуть, проведя требуемые ремонтные работы.

Напомним, в январе «Сусанину» рассказали о возможном расширении улицы Карла Маркса в недра этого микрорайона.