Перевод дорог в Удмуртии с пятой категории на высшую требует 10 млн рублей за 1 км

Ильдибаево. Удмуртия. Киясовский район с рабочим визитом посетил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв. Как сообщил в соцсетях глава района Сергей Кирющенков, на повестке — обстановка в дорожном хозяйстве республики, проблемы и планы на 2024 год.

В комментариях под публикацией главу района спросили про дорогу до села Ильдибаево, которая находится в максимально удручающем состоянии. Сергей Кирющенков подтвердил, что и про эти дороги тоже был обсуждён вопрос.

«Перевод дорог с пятой категории на высшую требует проектных работ по реконструкции, стоимость проекта примерно 10 млн руб. за 1 км. К сожалению, к настоящему времени отсутствует возможность провести эти работы за счёт бюджетных средств. Стоимость дорожных работ дорогая, муниципалитету и республике многие виды работ не потянуть. Выходим на федеральный уровень и Министерство участвует в различных федеральных проектах, например «Безопасные и качественные дороги» (БКД)», — ответил землякам глава Киясовского района.