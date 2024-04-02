В 2024 году в Удмуртии отремонтируют два участка дороги Ижевск-Воткинск

Ижевск. Удмуртия. Ещё две дороги добавили в список объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги», запланированный на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В регионе отремонтируют два участка дороги Ижевск-Воткинск. В планах обновить покрытие протяженностью 6 км. Работы проведут от автозаправочной станции до реки Июль и от поворота на СНТ «Дальний» до деревни Верхне-Позимь. Отмечается, что на втором отрезке не учитывается участок автоматического пункта весогабаритного контроля.

Рабочие заменят старое дорожное полотно и уложат два слоя нового асфальтобетона. Также они отсыпят и укрепят обочины дороги и выполнят съезды на прилегающие территории.

Напомним, что дорогу Ижевск-Воткинск в будущем намерены расширить до 4 полос. Также планируется построить современную развязку на пересечении этой дороги с Окружной Ижевска. Участки дороги, которые не попадут на реконструкцию, будут постепенно обновляться за счёт средств регионального дорожного фонда.

Также в 2024 году в Удмуртии обновят участок дороги на улице 40 лет Победы в селе Сигаево. Речь идёт о проезжей части вдоль детского сада. На это место жаловались многие жители.

«Старая дорога здесь была заасфальтирована еще в 80-х годах прошлого века. Асфальт старый, местами разрушен. При этом в прошлые годы вдоль улицы проводился ремонт водопровода и укладка газопровода. Поэтому и обочины, и дорога разбиты», — пояснил глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.

Всего в 2024 году в рамках нацпроекта БКД будет отремонтировано 73 дорожных объекта протяженностью 73,2 км. Ко всем работам планируется приступить в мае.