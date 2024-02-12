Власти в Удмуртии проверили состояние проблемной дороги «Воткинск – Кельчино»

Воткинск. Удмуртия. Представители властей осмотрели участок дороги «Воткинск – Кельчино» в Удмуртии. Как сообщил в соцсетях глава Воткинского района республики Сергей Васильев, он вместе с вице-премьером региона Игорем Асабиным проверил состояние дорог в районе.

«Осмотрели дорогу «Гавриловка – Первомайский» и проблемный участок дороги «Воткинск – Кельчино» до границы с Пермским краем. Движение транспорта здесь значительно осложняется в снегопады, когда большегрузы не могут подняться в Кельчинскую гору и образуется многокилометровая пробка. С Игорем Владиславовичем обсудили план совместных действий по оперативному принятию мер и по недопущению подобной ситуации», — написал Сергей Васильев.

Сам Игорь Асабин на своей странице в соцсетях отметил, что осмотр проведён совместно с начальником Воткинского участка «Удмуртавтодорстроя» Денисом Пониткиным. Вице-премьер напомнил, что в этом году планируется ремонт трассы от деревни Гавриловки до автодороги «Воткинск – Пермский край».

«Проверили качество расчистки проезжей части и съезды. После обработки песчано-соляной смесью дороги в хорошем состоянии», — резюмировал вице-премьер.