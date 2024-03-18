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На участке трассы М-7 в Малопургинском районе открыли четырёхполосное движение

20:15, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На участке трассы М-7 в Малопургинском районе открыли четырёхполосное движение
20:15, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
274
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: Алексей Горбачёв
274
0

Протяжённость участка составляет 5,8 км.

Малая Пурга. Удмуртия.  В Малопургинском районе открыли для движения 4 полосы участка капитального ремонта федеральной трассы М-7 «Волга». Об этом рассказал министр транспорта республики Алексей Горбачёв.

Сегодня открыты все предусмотренные проектом 4 полосы для движения на протяжении 5,8 км (участок 141-153 км капитального ремонта трассы М-7).

Дорожники выполнили остановки общественного транспорта, обустроили тротуары, установили уличное освещение, отремонтировали водопропускные трубы, разворотные петли. Также установлено железобетонное ограждение, разделяющее полосы.

Напомним, в июне 2023 года на участке капитального ремонта трассы М-7 «Волга» в Удмуртии изменится подрядная организация

20:15, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
274
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#ремонт дорог