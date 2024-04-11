Ремонтная техника зайдёт на проезд Копровый в Ижевске во второй половине мая

Ижевск. Удмуртия. Ремонтная техника выйдет на проезд Копровый в Ижевске во второй половине мая. Об этом в соцсетях сообщил глава города Дмитрий Чистяков, побывав на месте с членами правительства Удмуртии и техническими специалистами.

«Контракт на работы заключён. Подрядчик предоставил график производства работ. Техника выйдет сюда во второй половине мая. Это будет один из первых объектов, куда зайдут дорожники в начале строительного сезона», — подчеркнул градоначальник.

В планах — частичная замена основания дороги, два слоя асфальта, тротуар, обустройство пешеходных переходов, ограждения для безопасности пешеходов.

«Был вариант ограничить движение по Копровому до начала ремонта. Но мы не стали этого делать. Поэтому пока подрядная организация "РДК" поддерживает дорогу в проезжем состоянии: устраняет аварийные ямы», — сообщил Дмитрий Чистяков.

Напомним, состояние проезда Копрового настолько ужасающее, что это привлекло год назад внимание к состоянию дороги прокуратуры и МВД. В августе 2023 года ижевчан заверили, что капремонту быть в 2024 году.

Также напомним, что работы ведутся в рамках БКД. С перечнем других дорог, которые отремонтируют в рамках этого нацпроекта в Ижевске и других городах и райцентрах Удмуртии можно ознакомиться в нашей публикации.