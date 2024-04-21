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В деревне Докша начались дорожные работы

17:00, 21 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В деревне Докша начались дорожные работы
17:00, 21 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Завьяловский район\n#ремонт дорог
Фото: Миндортранс УР
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Мост через Винокурку планируют ремонтировать в 2027 году.

Докша. Удмуртия. В деревне Докша Завьяловского района Удмуртии начались дорожные работы. Об этом в соцсетях сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства УР Алексей Горбачёв.

На объекте уже отфрезировали верхний слой проезжей части, «картами» уложили новый асфальт на одной из двух полос общей площадью более 1 400 квадратных метров.

«На данном участке проходит мост через реку Винокурка. Он был обследован специалистами. Их заключение: мост в удовлетворительном состоянии. Его ремонт в планах на 2027-2028 год», — отметил министр.

17:00, 21 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
30
0
#Завьяловский район\n#ремонт дорог