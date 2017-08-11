Улицы Пушкинскую и Удмуртскую в Ижевске предложили закатать в асфальт без швов

Предложение общественников поддержали в «Управтодоре».

Ижевск. Удмуртия. Улицы Пушкинскую и Удмуртскую в Ижевске общественники предложили отремонтировать по технологии, исключающей швы между полосами. Инициативу поддержал и заместитель начальника казенного учреждения Удмуртской Республики «Управтодор» Денис Рябов.

Бесшовные технологии укладки асфальта используются в крупных мегаполисах. На это обратил внимание в ходе семинара в региональном Миндортрансе глава исполкома ОНФ в Удмуртии Борис Цаплин.

«Мы не Европа что ли? Это техника не позволяет или что?», - задал вопрос Цаплин дорожникам.

Оказалось, что единственная сложность заключается в том, что на время проведения работ необходимо полностью перекрывать движение на ремонтируемом участке.

«Давайте попробуем в следующем году на Пушкинской и Удмуртской. Закрываем движение. Это будет неудобство. Надо делать в выходные или праздники. Но мы закрыли ее на сутки, сделали ее бесшовно и сколько она у нас простоит», - выразил свое мнение председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

Замначальника «Управтодора» Денис Рябов отметил, что сегодня в Ижевске как минимум два подрядчика готовы поставлять асфальт в объемах, необходимых для проведения подобного ремонта.

Решение по включению в контракты на ремонт улиц требований по применению бесшовных технологий должна принять администрация Ижевска.