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В Ижевске отремонтируют дорогу на улице Пушкинской от мэрии до переулка Широкого

12:25, 06 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске отремонтируют дорогу на улице Пушкинской от мэрии до переулка Широкого
12:25, 06 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#улица Пушкинская
Фото: ИА «Сусанин»
185
0

У объекта вышел гарантийный срок.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запланировали ремонт участка дороги по улице Пушкинской. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.  

Он заявил, что места разгона и торможения транспорта больше всего уязвимы и подвержены разрушению. В результате колейность появляется около остановок, на разъездах и на пересечении улиц. Игорь Асабин отметил, что на улице Пушкинской это нередкая ситуация. 

Особенно водителей не устраивает состояние дороги от администрации Ижевска до переулка Широкий. С момента ремонта этого участка прошло 5 лет и уже вышел гарантийный срок, поэтому ремонт планируется провести в 2024 году. Подрядчик снимет старое покрытие и уложит новое. 

12:25, 06 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#улица Пушкинская