В Ижевске отремонтируют дорогу на улице Пушкинской от мэрии до переулка Широкого

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запланировали ремонт участка дороги по улице Пушкинской. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.

Он заявил, что места разгона и торможения транспорта больше всего уязвимы и подвержены разрушению. В результате колейность появляется около остановок, на разъездах и на пересечении улиц. Игорь Асабин отметил, что на улице Пушкинской это нередкая ситуация.

Особенно водителей не устраивает состояние дороги от администрации Ижевска до переулка Широкий. С момента ремонта этого участка прошло 5 лет и уже вышел гарантийный срок, поэтому ремонт планируется провести в 2024 году. Подрядчик снимет старое покрытие и уложит новое.