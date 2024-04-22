На двух улицах Ижевска стартовал ремонт дорог

Ижевск. Удмуртия. На двух улицах Ижевска начались дорожные работы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Подрядчик работает на улице 9-я Подлесная. Здесь ему предстоит отремонтировать 840 м дорожного полотна от улицы 30 лет Победы до улицы Металлургов. С 20 апреля работы также ведутся на улице Автозаводской. Здесь участок дороги от улицы 10 лет Октября до улицы Петрова составляет около 700 м.

Ремонт проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники уже демонтировали бордюры и приступили к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия.

«Дальнейший этап будет — устройство нижнего слоя толщиной 5 см и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Также будут подниматься колодцы в уровень верхнего покрытия, и запланирована установка нового дорожного бордюра», — прокомментировал производитель работ ООО ДСК «Лидер» Александр Бочкарёв о работах на улице Автозаводской.

Также он рассказал, что на этом объекте по контракту работы должны быть выполнены до 31 августа, но планируется сделать это раньше.

Председатель правительства региона Ярослав Семёнов отметил, что 23 апреля рабочие уже начнут укладывать асфальт на улице Первомайской в Ижевске. Также в 2024 году в городе предстоит провести самое масштабное за последние годы «дорожное преображение». За сезон в Ижевске обновят 11,7 км дорог и тротуаров. На это выделено 1,2 млрд рублей.

Помимо Ижевска дорожные работы стартовали в Глазове. Подрядчик уже отфрезеровал 6 улиц: Первомайскую, Молодежную, Татьяны Барамзиной, Луначарского, Гайдара и проезд от Дзержинского до улицы Татьяны Барамзиной.