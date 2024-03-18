Комплексный ремонт на улице Мира запланировали в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле разработают проектно-сметную документацию по ремонту дороги по улице Мира на участке от старого Ижевского тракта до улицы Мечникова. Как передаёт пресс-служба администрации города, в настоящее время на объекте работают специалисты проектной организации, уже проведены геодезические изыскания, и после схода снежного покрова работы будут продолжены.

В рамках будущей реконструкции планируется обустройство тротуарной сети, автобусных павильонов, разворотной площадки и освещение, протяженность дороги составит 2300 метров.

«По итогу здесь получится большой комплексный объект, эта улица одна из самых популярных по обращениям, и, конечно, дорожное полотно здесь требует ремонта. Район активно застраивается, дорожный трафик здесь большой. Сделан важнейший первый шаг, правительством были выделены средства на разработку проектно-сметной документации в размере 3,5 млн рублей, и специалисты приступили к работе», — сказал глава Сарапула Виктор Шестаков.

Уже осенью 2024 года будет разработан проект по реконструкции дорожного полотна по улице Мира, а после завершения всех необходимых работ в городе появится обновлённый участок дороги с комплексным ремонтом.