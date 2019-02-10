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Более 200 участников вышли на старт зимнего велопарада в Ижевске

10:22, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
10:22, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
271
0
#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: vk.com/pedali18 (Илья Суворов)
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Акция прошла в городе в четвертый раз.

Ижевск. Более 200 участников вышли на старт зимнего велопарада в Ижевске. Акция прошла в городе в четвертый раз, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Велосипедисты преодолели 4 км по улицам Пушкинской и Кирова. Финишировали участники у монумента «Карающий меч». Там их ждали спортивно-развлекательная программа и горячий чай.

Велопарад в Ижевске проходит по инициативе городского велосообщества. Принять в нем участие мо;tn любой желающий без предварительной регистрации. Нужно только иметь велосипед.

10:22, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
271
0
#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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