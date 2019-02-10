Акция прошла в городе в четвертый раз.

Ижевск. Более 200 участников вышли на старт зимнего велопарада в Ижевске. Акция прошла в городе в четвертый раз, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Велосипедисты преодолели 4 км по улицам Пушкинской и Кирова. Финишировали участники у монумента «Карающий меч». Там их ждали спортивно-развлекательная программа и горячий чай.

Велопарад в Ижевске проходит по инициативе городского велосообщества. Принять в нем участие мо;tn любой желающий без предварительной регистрации. Нужно только иметь велосипед.