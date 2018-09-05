Движение на улицах Кирова и 10 лет Октября в Ижевске закроют 15 сентября

Ограничения будут действовать с 14:45 до 15:30.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 сентября пройдет велопарад «Рыжие на колесах». Согласно распоряжению первого замглавы администрации города Сергея Задорожного, в связи с этим будет ограничено движение транспорта сразу на нескольких улицах.

Недоступными для транспорта будут следующие участки:

- улица Автозаводская между перекрестками с улицами Ворошилова и 10 лет Октября;

- улица 10 лет Октября между перекрестками с улицами Автозаводской и Пушкинской;

- улица Пушкинская от перекрестка с улицей 10 лет Октября до перекрестка с улицей Кирова;

- улица Кирова от улицы Пушкинской до парка Кирова.





Ограничения будут действовать с 14:45 до 15:30.