Движение на улицах Кирова и 10 лет Октября в Ижевске закроют 15 сентября

Ограничения будут действовать с 14:45 до 15:30.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 сентября пройдет велопарад «Рыжие на колесах». Согласно распоряжению первого замглавы администрации города Сергея Задорожного, в связи с этим будет ограничено движение транспорта сразу на нескольких улицах.
Недоступными для транспорта будут следующие участки:
- улица Автозаводская между перекрестками с улицами Ворошилова и 10 лет Октября;
- улица 10 лет Октября между перекрестками с улицами Автозаводской и Пушкинской;
- улица Пушкинская от перекрестка с улицей 10 лет Октября до перекрестка с улицей Кирова;
- улица Кирова от улицы Пушкинской до парка Кирова.
Ограничения будут действовать с 14:45 до 15:30.