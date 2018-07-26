Благоустройство северной части набережной в Ижевске оценили в 1,2 млрд рублей

Проект представил глава Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске представили проект благоустройства северной части набережной пруда. Его в ходе рабочей поездки в Москву презентовал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов председателю Внешэкономбанка Игорю Шувалову.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на реализацию проекта потребуется 1,2 млрд рублей.

«В случае положительного решения финансового вопроса во втором квартале следующего года начнутся строительно-монтажные работы», - говорится в сообщении.

Напомним, что неблагоустроенную часть набережной планировалось отремонтировать в 2019 году.