Пробки возможны в городке Металлургов в Ижевске из-за ремонта улицы Песочной

Автовладельцев попросили не оставлять свои автомобили на проезжей части ремонтируемых участков.

Ижевск. Удмуртия. Из-за начала ремонта улицы Песочной в Ижевске в выходные, 19 и 20 мая, в городке Металлургов возможны пробки. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, днем начнется фрезерование изношенного слоя асфальта на Песочной. Кроме того, продолжатся работы по демонтажу верхнего слоя покрытия на Ялтинской. Работы будут выполняться по одной полосе, возможны затруднения в движении. Участок улицы Песочная рекомендуется объезжать по Студенческой.

Ночью в выходные дорожники будут укладывать выравнивающий слой на Пушкинской от переулка Широкий до Кирова. Также продолжится фрезерование 10 лет Октября на участке от 40 лет Победы до Серова, начнется укладка выравнивающего слоя на Коммунаров.

Автовладельцев просят не оставлять свои автомобили на проезжей части ремонтируемых участков, так как это затрудняет работу подрядных организаций.