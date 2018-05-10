Символическую красную ленту перерезали 9 мая.

Сарапул. Удмуртия. В День Победы в Сарапуле открыли обновленный Центральный сквер. Об этом сообщает пресс-служба города.

«В прошлом году мы открывали набережную, и она стала излюбленным местом горожан <…>. Все началось в 2008 году, когда прежнему главе города Анатолию Наумову удалось объединить инвесторов вокруг идеи создания туристического кластера», - отметил глава Сарапула Александр Ессен.

По словам руководителя, благодаря этому единству умыслов Сарапулу удалось в 2014 году войти в масштабную федеральную программу развития внутреннего въездного туризма.

На сегодняшний день в сквере уже высадили саженцы сирени, черемухи, липы мелколистной, клена и голубые ели. А в день открытия территорию украсили картины художников и творческие работы мастеров дворца культуры Электрон – Центра возрождения и развития национальных культур.