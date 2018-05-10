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В Сарапуле открыли обновленный Центральный сквер

12:43, 10 мая, 2018
Анна Торхова
12:43, 10 мая, 2018
Анна Торхова
1093
0
#благоустройство\n#Сарапул\n#День Победы\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба Сарапула
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Символическую красную ленту перерезали 9 мая.

Сарапул. Удмуртия. В День Победы в Сарапуле открыли обновленный Центральный сквер. Об этом сообщает пресс-служба города.

«В прошлом году мы открывали набережную, и она стала излюбленным местом горожан <…>. Все началось в 2008 году, когда прежнему главе города Анатолию Наумову удалось объединить инвесторов вокруг идеи создания туристического кластера», - отметил глава Сарапула Александр Ессен.
По словам руководителя, благодаря этому единству умыслов Сарапулу удалось в 2014 году войти в масштабную федеральную программу развития внутреннего въездного туризма.

На сегодняшний день в сквере уже высадили саженцы сирени, черемухи, липы мелколистной, клена и голубые ели. А в день открытия территорию украсили картины художников и творческие работы мастеров дворца культуры Электрон – Центра возрождения и развития национальных культур.

сквер10.jpg

12:43, 10 мая, 2018
Анна Торхова
1093
0
#благоустройство\n#Сарапул\n#День Победы\n#Удмуртия

 

 

 


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