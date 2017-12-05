На Центральной площади Ижевска до конца года появится «Сказбург»

На строительство ледяного городка создатели потратят около 10 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади в Ижевске до конца 2017 года построят ледяной городок «Сказбург». Об этом журналистам «Сусанина» рассказал создатель проекта Юрий Бычков.

«Предложение поступило от руководителя республики и главы Ижевска сделать что-то вроде сказочного города», - рассказал он.

Создатель планирует вложить в проект около 10 млн рублей.

К новогодним праздникам на площади появятся три башни, ледяной лабиринт, горки, ледяной замок и другие сказочные развлечения.