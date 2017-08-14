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      Иван Маринин: повторные выезды в дома для переселенцев Удмуртии показали, что не все замечания устранены

      11:25, 14 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      11:25, 14 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      308
      0
      #ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия
      308
      0

      И.о. министра ЖКХ региона также отметил низкое качество устранения ранее выявленных нарушений.

      Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности министра ЖКХ Удмуртии Иван Маринин рассказал о том, что повторные выезды в дома для переселенцев региона показали, что не все замечания устранены. Маринин также отметил низкое качество устранения ранее выявленных нарушений.

      «По качеству жилья: у нас во все районы выезжала комиссия. Везде мы выявили замечания. Уже повторно начли выезжать. Повторные выезды показали, что не все замечания устранены, либо работы выполнены некачественно. Мы второй раз проверили 3 района. Качество пока на низком уровне», - рассказал Иван Маринин.

      Он также отметил, что после ревизии аварийных домов региона список уменьшился с 721 дома до 591.

      «…были факты, когда администрации принимали решение о признании дома аварийными без необходимых заключений», - сказал Маринин.

      В свою очередь врио главы Удмуртии Александр Бречалов призвал ориентироваться на Сарапул, власти которого предложили свою программу переселения граждан из аварийного жилья. На данный момент в Глазове и Игринском районе также нашли возможность переселить людей из старых домов.

      По словам Маринина, 5 муниципальных образований сейчас входят в зону риска, связано это с тем, что в данных МО «не все квартиры охвачены и заключены контракты на приобретение жилья». Срок заключения запланирован на конец августа. В список вошли Ижевск, Глазов, Завьяловский и Глазовский районы и Воткинск.

      11:25, 14 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      308
      0
      #ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия

       

       

       

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