Иван Маринин: повторные выезды в дома для переселенцев Удмуртии показали, что не все замечания устранены

И.о. министра ЖКХ региона также отметил низкое качество устранения ранее выявленных нарушений.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности министра ЖКХ Удмуртии Иван Маринин рассказал о том, что повторные выезды в дома для переселенцев региона показали, что не все замечания устранены. Маринин также отметил низкое качество устранения ранее выявленных нарушений.

«По качеству жилья: у нас во все районы выезжала комиссия. Везде мы выявили замечания. Уже повторно начли выезжать. Повторные выезды показали, что не все замечания устранены, либо работы выполнены некачественно. Мы второй раз проверили 3 района. Качество пока на низком уровне», - рассказал Иван Маринин.

Он также отметил, что после ревизии аварийных домов региона список уменьшился с 721 дома до 591.

«…были факты, когда администрации принимали решение о признании дома аварийными без необходимых заключений», - сказал Маринин.

В свою очередь врио главы Удмуртии Александр Бречалов призвал ориентироваться на Сарапул, власти которого предложили свою программу переселения граждан из аварийного жилья. На данный момент в Глазове и Игринском районе также нашли возможность переселить людей из старых домов.

По словам Маринина, 5 муниципальных образований сейчас входят в зону риска, связано это с тем, что в данных МО «не все квартиры охвачены и заключены контракты на приобретение жилья». Срок заключения запланирован на конец августа. В список вошли Ижевск, Глазов, Завьяловский и Глазовский районы и Воткинск.