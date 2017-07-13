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      В Ижевске выезд с улицы Сакко и Ванцетти на Удмуртскую хотят сделать шлюзовым

      17:55, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:55, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      72
      0
      #благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
      Фото: google.ru/maps
      72
      0

      Об этом рассказал начальник управления благоустройства и транспорта Алексей Красноперов.

      Ижевск. В Ижевске выезд с улицы Сакко и Ванцетти на Удмуртскую хотят сделать шлюзовым. Об этом журналистам во время объезда рассказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов.

      Отметим, что улицу отремонтируют на те деньги, которые удалось сэкономить в результате недавних торгов.

      «Сейчас есть у нас предложение от управления, с ГИБДД мы их проработаем и выезд (с улицы Сакко и Ванцетти на Удмуртскую) может стать шлюзовым для удобства. То есть автомобили будут выезжать в крайнюю правую полосу», - сказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов.

      Он также уточнил, что на реализацию проекта нужно согласование с ГИБДД.

      Помимо улицы Сакко и Ванцети, на сэкономленные средства отремонтируют участок улицы Удмуртской. Здесь уложат выравнивающий и первый слои асфальта. В перспективе, через два года, к ним может добавиться еще один слой.

      Отметим, что в Ижевске также закончились работы на улице 9 января, где обновили более 2 км асфальта. Продолжаются также большие ремонты на Школьной, после чего бригады ООО «Радонеж» приступят к обновлению полотна на улице 30 лет Победы.

      17:55, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      72
      0
      #благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии

       

       

       

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