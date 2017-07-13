Об этом рассказал начальник управления благоустройства и транспорта Алексей Красноперов.

Ижевск. В Ижевске выезд с улицы Сакко и Ванцетти на Удмуртскую хотят сделать шлюзовым. Об этом журналистам во время объезда рассказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов.

Отметим, что улицу отремонтируют на те деньги, которые удалось сэкономить в результате недавних торгов.

«Сейчас есть у нас предложение от управления, с ГИБДД мы их проработаем и выезд (с улицы Сакко и Ванцетти на Удмуртскую) может стать шлюзовым для удобства. То есть автомобили будут выезжать в крайнюю правую полосу», - сказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов.

Он также уточнил, что на реализацию проекта нужно согласование с ГИБДД.

Помимо улицы Сакко и Ванцети, на сэкономленные средства отремонтируют участок улицы Удмуртской. Здесь уложат выравнивающий и первый слои асфальта. В перспективе, через два года, к ним может добавиться еще один слой.

Отметим, что в Ижевске также закончились работы на улице 9 января, где обновили более 2 км асфальта. Продолжаются также большие ремонты на Школьной, после чего бригады ООО «Радонеж» приступят к обновлению полотна на улице 30 лет Победы.