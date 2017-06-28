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      В Ижевске проверят дома с ротондами на крышах

      13:40, 28 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      13:40, 28 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      461
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дом\n#проверка
      Фото: facebook.com/IsmagilovM
      461
      0

      При наличии нарушений управляющим компаниям выдадут предписания для принятия мер.

      Ижевск. В Ижевске проверят несколько домов с ротондами на крышах. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке начальник Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов, при наличии нарушений управляющим компаниям выдадут предписания.

      «В первую очередь мы проверим 5 домов по адресам: Коммунаров, 223; Коммунаров, 221; Советская, 34; Удмуртская, 231 и Максима Горького, 45. В этих домах имеются различные архитектурные элементы: ротонды и пики с шарами на крышах, лепнина на фасадах и балконах», - говорится в сообщении.

      В инспекции отметили, что эти дома не являются памятниками истории и культуры, поэтому за их содержание отвечают собственники домов и нанятые ими УК.

      «Не исключаю, что собственники могут принять решение о демонтаже таких конструкций, так как посчитают их ненужными для комфортного проживания», - уточнил Исмагилов.

      В свою очередь, Госжилинспекция уведомит администрацию Ижевска и Агентство по охране объектов культурного наследия Удмуртии о таких объектах.

      «Затем такие проверки пройдут в отношении 12 домов, уже являющихся объектами культурного наследия Удмуртской Республики», - написал начальник ГЖИ.

      В этих домах законом запрещено нарушать архитектурный облик зданий, все элементы подлежат ремонту. К ним, к примеру, относятся Дом специалистов и Дом Горместхоза.

      Аналогичная работа инспекторами будет проведена во всех муниципальных образованиях Удмуртской Республики.

      13:40, 28 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      461
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дом\n#проверка

       

       

       

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