В Ижевске проверят дома с ротондами на крышах

При наличии нарушений управляющим компаниям выдадут предписания для принятия мер.

Ижевск. В Ижевске проверят несколько домов с ротондами на крышах. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке начальник Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов, при наличии нарушений управляющим компаниям выдадут предписания.

«В первую очередь мы проверим 5 домов по адресам: Коммунаров, 223; Коммунаров, 221; Советская, 34; Удмуртская, 231 и Максима Горького, 45. В этих домах имеются различные архитектурные элементы: ротонды и пики с шарами на крышах, лепнина на фасадах и балконах», - говорится в сообщении.

В инспекции отметили, что эти дома не являются памятниками истории и культуры, поэтому за их содержание отвечают собственники домов и нанятые ими УК.

«Не исключаю, что собственники могут принять решение о демонтаже таких конструкций, так как посчитают их ненужными для комфортного проживания», - уточнил Исмагилов.

В свою очередь, Госжилинспекция уведомит администрацию Ижевска и Агентство по охране объектов культурного наследия Удмуртии о таких объектах.

«Затем такие проверки пройдут в отношении 12 домов, уже являющихся объектами культурного наследия Удмуртской Республики», - написал начальник ГЖИ.

В этих домах законом запрещено нарушать архитектурный облик зданий, все элементы подлежат ремонту. К ним, к примеру, относятся Дом специалистов и Дом Горместхоза.

Аналогичная работа инспекторами будет проведена во всех муниципальных образованиях Удмуртской Республики.