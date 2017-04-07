Программу благоустройства Ижевска обсудили в региональном отделении партии «Единая Россия»

Встреча состоялась в пятницу, 7 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обсудили программу благоустройства по проекту «Городская среда» на 2018 – 2022 годы. Встреча проходила под председательством заместителя секретаря удмуртского отделения «Единой России» по партийной деятельности, председателя Гордумы столицы Удмуртии Олега Гарина.

Участники дискуссионной площадки разобрали 5 основных вопросов:

- правила выделения субсидий муниципалитетам;

- формирование муниципальной программы благоустройства города;

- порядок отбора и рассмотрения заявок о включении двора в проект;

- порядок проведения собраний собственников для включения дворовых территорий в проект «Городская среда»;

- сервис сбора заявок по проекту на сайте удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».

Начальник управления жилищного хозяйства министерства энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов Удмуртии Диана Новомейская рассказала схему софинансирования. По ее словам, федеральные и региональные субсидии на дворы составляют 95%, внебюджетные средства (в том числе средства собственников) – 5%. По общественным территориям софинансирование составляет 98,9%, из местного бюджета - 1,1%.

Условием предоставления субсидий является подача заявки и выписки о бюджете муниципального образования.

«273 млн рублей из федерального и наши 122 млн рублей, они будут направлены две третьих на благоустройство дворовых территорий и одна треть на иные мероприятия по благоустройству и развитию общественных пространств», - сказала Новомейская.

Диана Новомейская также добавила, что деньги из федерации уже поступили, и они готовы заключать соглашения с муниципальными организациями, учитывая, что сроки очень сжатые – до 1 июля.

«В этом году планируется ремонт придомовых территорий. В частности, планируется ремонт дорог, формирующий проезды к территориям многоквартирных домов, планируется установка опор для освещения придомовых территорий, установка скамеек, урн для мусора», - рассказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексея Красноперова.

Он доварил, что в этом году на проведение этих работ выделено 159 млн рублей.

По словам заместителя начальника управления ЖКХ администрации Ижевска Надежды Васильевой, каждый муниципалитет может сам определить на какие цели пойдут выделенные им деньги.

Критериями отбора придомовых территорий является наличие многоквартирных домов, численность населения свыше тысячи человек (в Удмуртии их 94). Прием заявок завершится 14 апреля в 16:00.

О необходимости изменения подхода к проведению собраний собственников жилья говорил председатель общественной организации потребителей услуг Александр Евсеев. Он считает, что до проведения общего собрания инициативные группы домов должны провести встречу, чтобы обсудить сове видение проблем и возникших вопросов – сформировать уже какое-то решение.

Нужно отметить, что данный проект реализуется при поддержке партии «Единая Россия».

«В рамка проекта «Городская среда» мы со своей стороны будем стараться учесть все предложения и замечания», - сказал руководитель исполнительного удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Макаров.

Также он добавил, что граждане могут подавать заяви на участие в программе на сайте партии.

«Мы проводили этот дискуссионный клуб для того, чтобы пообщаться проговорить по всем проблемам, которые сегодня возникают. Потому что этот проект совершенно новый, проект реализуется в очень сжатые сроки, поэтому понятно, что по каждому направлению есть вопросы. […] Для того, чтобы со всех сторон посмотреть, минимизировать риски. Ну и безусловно очень заинтересованы в том, чтобы это все было максимально прозрачно», - подытожил Олег Гарин.