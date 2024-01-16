Капитальный ремонт кровли завершился в школе №52 Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В школе №52 Ижевска завершился капитальный ремонт кровли. Как рассказал в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, с 15 января 1 167 учеников вернулись за свои родные парты.

«Не буду скрывать, процесс был не из лёгких. Неудачный опыт ремонта кровли 2019 года привёл к протечкам, поэтому в прошлом году мы приступили к исправлению ошибок. Но решили подойти к этому процессу основательно — поменять не только кровлю, но и отремонтировать внутренние помещения», — написал градоначальник.

Напомним, изначально возобновлённый капремонт кровли планировали завершить к 30 ноября. С 1 сентября ученики ходили в соседние пять школ, им обещали возвращение в родные стены в декабре.

Но в конце октября срок сдачи перенесли. Тогда родителям учеников определили дату возвращения — 9 января 2024 года.

Спустя ещё неделю после обозначенного срока ученики вернулись в родное здание.

На всех трёх блоках здания рабочие смонтировали уникальную мембранную крышу с подогревом. Такая технология минимизирует образование снежных масс и сосулек, что особенно актуально в весенний период снеготаяния.

Внутри отремонтировали спортзал и актовый зал, библиотеку, два десятка учебных кабинетов, коридоры, частично заменили старые двери. Обновили системы пожарной сигнализации и вентиляции.

Летом здесь планируют преобразить и прилегающую территорию. Средства на это выделят муниципальные депутаты из реестра наказов избирателей.

«Спасибо всем педагогам школы №52 и соседних учреждений за взаимовыручку, ученикам и родителям за терпение», — подытожил глава Ижевска.