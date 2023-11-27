Возвращение учеников школы №52 Ижевска в родные стены перенесли на 2024 год

Ижевск. Удмуртия. Ученики школы №52 Ижевска вернутся в родные стены в начале января 2024 года. Как сообщила пресс-служба администрации города, муниципальные чиновники провели встречу с родительским активом и директором школы.

Напомним, в образовательном учреждении ведётся капитальный ремонт кровли. По итогам некачественно выполненных в 2019 году работ крыша школы продолжала протекать, пострадали внутренние помещения. Было принято решение полностью заменить кровлю на четырёхэтажном и двухэтажном блоках здания, а также смонтировать новую кровлю на переходе между этими блоками.

Работы планировали закончить к 30 ноября. Сразу после этого школу планировали открыть для возобновления учёбы, отмечала в конце октября замглавы администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.

Председатель Гордумы Фарит Губаев пояснил, что ремонт кровли в таком формате в Ижевске проводится впервые, работы очень сложные.

«Мы могли бы их выполнить раньше, но после проведения проверки сохранности старого основания кровли оказалось, что весь его кровельный «пирог» пропитан водой. Поэтому было принято решение полностью разбирать его до бетона и монтировать новую кровлю. Процесс достаточно трудоёмкий, но работы выполняются качественно. За этим ежедневно следит директор школы, администрация города», — заверил спикер муниципального парламента.

На сегодняшний день подрядчик завершил монтаж кровли на двухэтажном блоке здания, со следующей недели он приступит здесь к внутренним работам.

«Сейчас, чтобы ускорить сдачу объекта, нам важно запараллелить работы там, где это возможно. Например, в двухэтажном блоке мы уже можем приступить к ремонту помещений. Это очистка всех поверхностей от грибка, замена потолка там, где это необходимо, монтаж противопожарной и антитеррористической систем оповещения. Кроме этого, в местах особых протечек будет заменено основание полов, электрика», — рассказала руководитель Ресурсного центра Управления образования администрации Ижевска Наталья Шевякова.

«Мы планируем, что школьники смогут вернуться в свою родную школу после новогодних каникул, 9 января. В ходе ремонта мы столкнулись с разными сложностями, но он идет, подрядчик готов работать все новогодние каникулы. Наша задача — до нового года полностью закрыть каркасом всю кровлю и начать внутренние работы», — отметила Наталья Гвоздкова.

Напомним, что на время ремонта образовательный процесс для учеников школы не останавливается. Их распределили в соседние учебные учреждения: школы №№ 19, 64, 69, 72 и Кадетскую школу.