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Новый корпус Столичного лицея в Ижевске получит лицензию в июне 2024 года

10:40, 16 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Новый корпус Столичного лицея в Ижевске получит лицензию в июне 2024 года
10:40, 16 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
73
0
#Ижевск\n#школы\n#строительство
Фото: Кадр из видео
73
0

Такие сроки озвучил глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Госсовета.

Ижевск. Удмуртия. Новый корпус Столичного лицея в Ижевске получит лицензию в июне 2024 года. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе доклада Госсовету республики в ходе внеочередной XII сессии.

«Ещё одна школа на 825 мест в Индустриальном районе (микрорайон Столичный) Ижевска в июне получит лицензию», — сообщил Бречалов.

Напомним, в начале октября 2023 года власти Удмуртии сообщали, что все строительные работы завершены; лицензию планировали получить до Нового года. Теперь сроки сдвинули на полгода

10:40, 16 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
73
0
#Ижевск\n#школы\n#строительство