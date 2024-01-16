Ижевск. Удмуртия. Новый корпус Столичного лицея в Ижевске получит лицензию в июне 2024 года. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе доклада Госсовету республики в ходе внеочередной XII сессии.

«Ещё одна школа на 825 мест в Индустриальном районе (микрорайон Столичный) Ижевска в июне получит лицензию», — сообщил Бречалов.

Напомним, в начале октября 2023 года власти Удмуртии сообщали, что все строительные работы завершены; лицензию планировали получить до Нового года. Теперь сроки сдвинули на полгода