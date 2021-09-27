В открытых на базе ижевских лицеев медицинских классах стартовал новый учебный год

Основными предметами для изучения — биология и химия.

Ижевск. Удмуртия. В ижевске начался новый год обучения школьников в медицинских классах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Профильные классы будут работать в лицеях №№ 14, 25 и 30, в «Столичном лицее», в гимназии № 83, школах №№ 42, 74, 80 и 84. Обучение детей в рамках проекта «Медицинский класс» является практико-ориентированным образованием на базе Республиканского медицинского колледжа и Ижевской медакадемии.

Основными предметами являются биология и химия. Их школьники изучают пять раз в неделю. Помимо этого ребятам преподают основы медицинских знаний, основы физиологии и анатомии, функциональные системы человека, оказание первой помощи, практикум по микробиологии. Занятия проводят школьные учителя, преподаватели Медакадемии и практикующие врачи.

Будущие медики проходят практику в Симуляционно-аттестационном центре Удмуртии.

Отметим, что проект «Медицинский класс» работает в Ижевске с 2018 года. Его результатом должно стать формирование у школьников начальных профессиональных навыков и знаний, которые позволят сделать выбор в пользу работы врача.