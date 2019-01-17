Руководство «Столичного лицея» в Ижевске не ждет прошлогоднего ажиотажа родителей первоклассников

На базе школы №7 сформируют дополнительные выездные классы.

Ижевск. Удмуртия. Руководство лицея в микрорайоне «Столичный» Ижевска надеется на отсутствие прошлогоднего «ажиотажа» родителей первоклассников. Об этом журналистам рассказала директор учреждения Елена Пухарева.

По её словам, родители уже предпринимали попытки организовать очереди. На собрании, на которое пришли около 200 человек, директор обратилась с просьбой к жителям, не создавать ажиотажа. «Каждый ребенок будет определен и закреплен за школой, место обучения будет иметь каждый», - пояснила Елена Пухарева.

В этом году в школе сформируют 5 первых классов по 25 человек. Также на базе школы №7 создадут выездные классы. Учеников ежедневно будет довозить автобус.

Напомним, в прошлом году родители первоклассников выстроились в очередь у лицея «Столичный». «Все вопросы по детям мы решим. Это не моя вина, что начали строить микрорайон, обещав две или три школы, а построили только одну. План как дальше выходить из этой ситуации - будем составлять», - сообщил ранее глава Удмуртии Александр Бречалов.