В Кировской области отравились 16 школьников

Калинино. Кировская область. Массовое отравление детей и подростков произошло в селе Калинино Малмыжского района Кировской области. В больницу попали 16 учеников местной школы, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Плохое самочувствие с признаками пищевого отравления возникло у детей после обеда в школьной столовой 28 ноября. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.