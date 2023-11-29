Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

В Кировской области отравились 16 школьников

10:58, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Кировской области отравились 16 школьников
10:58, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Кировская область\n#школа\n#столовая\n#еда\n#дети\n#отравление
Фото: pxhere.com
57
0

Пострадавшие госпитализированы, ведется проверка.

Калинино. Кировская область. Массовое отравление детей и подростков произошло в селе Калинино Малмыжского района Кировской области. В больницу попали 16 учеников местной школы, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Плохое самочувствие с признаками пищевого отравления возникло у детей после обеда в школьной столовой 28 ноября. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

10:58, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Кировская область\n#школа\n#столовая\n#еда\n#дети\n#отравление