Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид

Учащихся Дебёсской школы обеспечили учебниками только после мер прокурорского реагирования

16:07, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Учащихся Дебёсской школы обеспечили учебниками только после мер прокурорского реагирования
16:07, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
10
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#школа\n#учебники\n#Прокуратура
Фото: unsplash.com (freestocks)
10
0

Ранее у ребят не было учебников по духовно-нравственной культуре народов России.

Дебёсы. Удмуртия. Учащиеся Дебёсской школы получили недостающие учебники после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Ранее в прокуратуру поступила жалоба жительницы Дебесского района, которая сообщила, что её сына не в полном объеме обеспечили учебниками, в результате чего нарушили его права. 

Прокуратура установила, что в 2023-2024 учебном году школа не выдала ребёнку учебники по математике и основам духовно-нравственной культуры народов России. Кроме сына заявительницы, книги по основам духовно-нравственной культуры народов России не были выданы ещё 13 школьникам. 

Чтобы восстановить права обучающихся, прокурор Дебесского района внёс директору школы и главе муниципалитета представления. После рассмотрения мер прокурорского реагирования учеников обеспечили нужными учебниками. 

16:07, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
10
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#школа\n#учебники\n#Прокуратура