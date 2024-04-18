Учащихся Дебёсской школы обеспечили учебниками только после мер прокурорского реагирования

Дебёсы. Удмуртия. Учащиеся Дебёсской школы получили недостающие учебники после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее в прокуратуру поступила жалоба жительницы Дебесского района, которая сообщила, что её сына не в полном объеме обеспечили учебниками, в результате чего нарушили его права.

Прокуратура установила, что в 2023-2024 учебном году школа не выдала ребёнку учебники по математике и основам духовно-нравственной культуры народов России. Кроме сына заявительницы, книги по основам духовно-нравственной культуры народов России не были выданы ещё 13 школьникам.

Чтобы восстановить права обучающихся, прокурор Дебесского района внёс директору школы и главе муниципалитета представления. После рассмотрения мер прокурорского реагирования учеников обеспечили нужными учебниками.