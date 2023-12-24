Ижевский учитель физкультуры вошёл в число 48 лучших преподавателей России

Ижевск. Удмуртия. В Москве прошла церемония награждения ТОП-48 лучших учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования России. Педагог из ижевской школы №80 Александр Прокопьев стал победителем Всероссийского профессионального конкурса «Магнит футбола». Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Учитель физкультуры из Ижевска вошёл в число 48 лучших преподавателей и получил денежный приз в размере 70 тысяч рублей. Участников наградили руководитель проекта «Футбол в школе» Татьяна Букурова, чемпион СССР Дмитрий Баранник, бронзовый призёр Чемпионата Европы-2008 Динияр Билялетдинов и двукратный обладатель Кубка России по футболу Руслан Пименов.

Всего во всероссийском конкурсе приняли участие 609 учителей из разных регионов страны.