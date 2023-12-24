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Ижевский учитель физкультуры вошёл в число 48 лучших преподавателей России

18:01, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Ижевский учитель физкультуры вошёл в число 48 лучших преподавателей России
18:01, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
500
0
#футбол\n#физкультура\n#учитель\n#школа
Фото: ИА "Сусанин"
500
0

Александр Прокопьев из школы №80 стал победителем профконкурса «Магнит футбола»

Ижевск. Удмуртия. В Москве прошла церемония награждения ТОП-48 лучших учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования России. Педагог из ижевской школы №80 Александр Прокопьев стал победителем Всероссийского профессионального конкурса «Магнит футбола». Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Удмуртии. 

Учитель физкультуры из Ижевска вошёл в число 48 лучших преподавателей и получил денежный приз в размере 70 тысяч рублей. Участников наградили руководитель проекта «Футбол в школе» Татьяна Букурова, чемпион СССР Дмитрий Баранник, бронзовый призёр Чемпионата Европы-2008 Динияр Билялетдинов и двукратный обладатель Кубка России по футболу Руслан Пименов.

Всего во всероссийском конкурсе приняли участие 609 учителей из разных регионов страны. 

 

18:01, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
500
0
#футбол\n#физкультура\n#учитель\n#школа