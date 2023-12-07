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Два человека погибли при стрельбе в гимназии Брянска

11:41, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Два человека погибли при стрельбе в гимназии Брянска
11:41, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
394
0
#Брянская область\n#оружие\n#школа\n#дети\n#гибель людей\n#стрельба
Фото: pxhere.com
394
0

Еще четверо получили ранения.

Брянск. Брянская область. Школьница открыла стрельбу в гимназии № 5 Брянска. В результате два человека погибли и пострадали четыре, передает RT со ссылкой на ТАСС и очевидцев трагедии.

Как рассказали агентству в администрации областного центра, сама стрелявшая, предположительно, погибла. 

Из гимназии эвакуировали всех учащихся, здание оцеплено. По словам свидетелей, девочка вела огонь из ружья.

UPD: по уточненным данным полиции, при стрельбе в брянской гимназии ранения получили 5 человек.

11:41, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
394
0
#Брянская область\n#оружие\n#школа\n#дети\n#гибель людей\n#стрельба