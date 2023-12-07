Два человека погибли при стрельбе в гимназии Брянска

Брянск. Брянская область. Школьница открыла стрельбу в гимназии № 5 Брянска. В результате два человека погибли и пострадали четыре, передает RT со ссылкой на ТАСС и очевидцев трагедии.

Как рассказали агентству в администрации областного центра, сама стрелявшая, предположительно, погибла.

Из гимназии эвакуировали всех учащихся, здание оцеплено. По словам свидетелей, девочка вела огонь из ружья.

UPD: по уточненным данным полиции, при стрельбе в брянской гимназии ранения получили 5 человек.