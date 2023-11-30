Реконструкция Детской художественной школы Можги близится к завершению

Можга. Удмуртия. В Можге близятся к финалу работы по реконструкции Детской художественной школы имени Анатолия Леонтьева. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава города Эрик Уразов

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура». Внутри здания строители уже покрасили стены, положили напольную плитку, линолеум и ламинат, а в кабинетах установили кондиционеры. Также в школе запустили вентиляционную систему, работают системы теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и пожарных и речевых извещателей.

В настоящий момент подрядчик утепляет здание, после чего приступит к облицовке фасада кассетными панелями.

Благодаря новому третьему этажу в школе появились три дополнительных кабинета для занятий. Теперь дети смогут заниматься в восьми помещениях. В залах также планируется проводить художественные выставки обучающихся и их педагогов и встречи с известными людьми.

Напомним, что художественную школу планируют открыть до конца декабря.