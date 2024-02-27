Школу №15 в Сарапуле планируется капитально отремонтировать к сентябрю 2025 года

Сарапул. Удмуртия. Капремонт школы №15 Сарапула, которая является объектом культурного наследия, продлится больше года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Напомним, что ремонт школы начнётся в 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».

Сейчас идут идут процедуры по определению подрядной организации. Планируется, что рабочие демонтируют и проложат новые инженерные коммуникации, отремонтируют фасад здания и оконные конструкции, обновят гидроизоляцию и восстановят отмостку, а также проведут огнезащиту металлических балок и внутренние отделочные работы.

Планируется, что школьники вернутся в учебное заведение в сентябре 2025 года. До этого момента ребята будут учиться в близлежащих школах.