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Школу №15 в Сарапуле планируется капитально отремонтировать к сентябрю 2025 года

17:30, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Школу №15 в Сарапуле планируется капитально отремонтировать к сентябрю 2025 года
17:30, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
298
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#школа\n#капремонт
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
298
0

Сейчас на объект ищут подрядчика.

Сарапул. Удмуртия. Капремонт школы №15 Сарапула, которая является объектом культурного наследия, продлится больше года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула. 

Напомним, что ремонт школы начнётся в 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». 

Сейчас идут идут процедуры по определению подрядной организации. Планируется, что рабочие демонтируют и проложат новые инженерные коммуникации, отремонтируют фасад здания и оконные конструкции, обновят гидроизоляцию и восстановят отмостку, а также проведут огнезащиту металлических балок и внутренние отделочные работы.

Планируется, что школьники вернутся в учебное заведение в сентябре 2025 года. До этого момента ребята будут учиться в близлежащих школах. 

17:30, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
298
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#школа\n#капремонт