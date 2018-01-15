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      В школе ижевского микрорайона Столичный катастрофически не хватает мест для первоклассников

      17:51, 15 января, 2018
      Георгий Поветкин
      17:51, 15 января, 2018
      Георгий Поветкин
      802
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#социальная политика\n#школы\n#школьники
      Фото: ИА "Сусанин"
      802
      0

      На 75 мест первоклассников претендуют порядка 160 детей. Родители организовали две альтернативные очереди, но в итоге оказались сведены в одну.

      Ижевск. Удмуртия. В новом микрорайоне Столичный функционирует лишь одна школа, где набирают не более 75 первоклассников, что для такого густонаселенного района крайне мало. Директор республиканского лицея Ирина Морозова сообщила, что только за первые три часа приняты порядка 160 комплектов документов.

      Это не единственный лицей Ижевска, куда сложно попасть в первый класс. Престижных учебных заведений в столице Удмуртии, где родители серьезно борются за будущее своих детей, можно насчитать до десятка. Но публичным скандалом история стала с подачи ижевских пользователей социальных сетей.

      Оксана Усик

      А думаю я дорогой ФБ о том, что на дворе XXI век.... Дети умирают в #Ижевск от пневмонии, а на этой фотографии два враждующих лагеря родителей. Подробности чуть позже, а пока жду ваших версий...

      Ажиотаж, который среди родителей вызвала запись детей в первый класс в республиканском лицее, вполне понятен. Детям, которые не получат место в первом классе рядом с домом, придется пересекать такую загруженную улицу, как Воткинское шоссе, или ездить в другой район города.

      Ситуация осложнялась тем, что родители организовали две альтернативные очереди и не смогли договориться об организации общей. В итоге руководством школы было принято решение допустить до регистрации обе очереди. Ирина Морозова рассказала, что при этом все поданные документы все равно попадают в общую очередь: «Все прозрачно, заходили обе очереди. У нас очень много здесь было представителей полиции и МВД везде. Никого раньше времени не запустили. По одному сигналу обе двери открылись. По одному сигналу всех запустили. Обе очереди потом пошли в единую тетрадь регистрации». Кроме того, по словам педагога, многие родители пытаются подать документы дважды – очно и через портал госуслуг. В итоге 75 кандидатов получат свои места строго в соответствии со временем приема документов, а форма подачи документов (очная или электронная) никакого преимущества не даст. 

      Все хотят в 1 класс республиканского лицея

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-15.

      Появление в Фейсбуке фотографий того, как два коллектива родителей претендуют на первенство в записи в школу по адресу Кунгурцева, 19, вызвало шквал комментариев у пользователей в социальных сетях. Более того, на проблему в итоге отреагировал даже глава Удмуртии Александр Бречалов. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в Ижевске он заявил: «Все вопросы по детям мы решим. Это не моя вина, что начали строить микрорайон, обещав две или три школы, а построили только одну. План как дальше выходить из этой ситуации - будем составлять. Часть информации о том, что школа республиканская, но при этом безусловный приоритет тем, кто живет в микрорайоне Столичном. Те, кто успеют через интернет зарегистрироваться, будут ходить в эту школу - других мы обеспечим местами в других школах».

      В свою очередь, директор республиканского лицея Ирина Морозова рассказала, что ни один ребенок не лишится права на обучение в первом классе. Еще три школы Буммаша готовы принять тех, кто не попадет в число лицеистов. Это школы № 8, 69 и 19.

      17:51, 15 января, 2018
      Георгий Поветкин
      802
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#социальная политика\n#школы\n#школьники

       

       

       

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