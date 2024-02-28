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Второй корпус школы №87 открыли в Ижевске

14:30, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Второй корпус школы №87 открыли в Ижевске
14:30, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
307
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#открытие
Фото: elements.envato.com (milanzeremski)
307
0

В нём начали учиться 8 первых классов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске новый корпус школы №87 открыл свои двери для учеников. Об этом рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков. 

Ранее инвестор строил здание для детского сада, но работа оказалась не закончена, и помещения пустовали. После долгих переговоров администрация Ижевска купила объект — теперь это муниципальная собственность.

В будущей школе заменили сантехнику, отремонтировали инженерные сети, обустроили пост охраны, а также закупили мебель, оборудование и инвентарь в учебные кабинеты. В здании появился спортзал и классы робототехники и логопеда. А между корпусами поставили калитку и проложили тротуар.

28 февраля во втором корпусе школы №87 начали заниматься 8 первых классов. В них учатся более 200 ребят. Остальные классы начальной школы остались в основном здании. Отмечается, что здесь организовано обучение полного дня, то есть предусмотрена продленка и допобразование. 

14:30, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
307
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#открытие