Второй корпус школы №87 открыли в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске новый корпус школы №87 открыл свои двери для учеников. Об этом рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Ранее инвестор строил здание для детского сада, но работа оказалась не закончена, и помещения пустовали. После долгих переговоров администрация Ижевска купила объект — теперь это муниципальная собственность.

В будущей школе заменили сантехнику, отремонтировали инженерные сети, обустроили пост охраны, а также закупили мебель, оборудование и инвентарь в учебные кабинеты. В здании появился спортзал и классы робототехники и логопеда. А между корпусами поставили калитку и проложили тротуар.

28 февраля во втором корпусе школы №87 начали заниматься 8 первых классов. В них учатся более 200 ребят. Остальные классы начальной школы остались в основном здании. Отмечается, что здесь организовано обучение полного дня, то есть предусмотрена продленка и допобразование.