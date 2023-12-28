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Бойцы СВО поблагодарили школу-интернат Малопургинского района 

16:19, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Бойцы СВО поблагодарили школу-интернат Малопургинского района 
16:19, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
112
0
#СВО\n#школа\n#Малопургинский район
Фото: скриншот из видео
112
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Кроме того, бойцы поздравили всех с наступающим Новым годом.

Малая Пурга. Удмуртия. Бойцы СВО поблагодарили Кечёвскую школу-интернат. Об этом сообщил глава Малопургинского района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Сотрудники и ученики школы сплели маскировочные сети, связали носки и сшили подушки для бойцов. Видя их энтузиазм, к ним присоединились и другие жители села.

«В каждую петельку, в каждую ячейку сетей они вплетают доброту и любовь, поэтому такая защита надёжней любой брони», — заявил Александр Деев.

Кроме того, бойцы поздравили всех с наступающим Новым годом.

16:19, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
112
0
#СВО\n#школа\n#Малопургинский район